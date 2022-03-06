Alapala’ya övgü

Arolat, yazısında, “İsmail Alapala, bu yetkin çalışmaları nedeniyle Çorum’un saygın organı ‘Çorum Haber’ gazetesi tarafından 2017 ve 2021’de ‘Çorum’da Yılın İnsanı’ olarak seçildi.” ifadesine de yer verdi.

İSMAİL ALAPALA: ÇORUM’DAN BİR DÜNYA MARKASI DOĞURMAK...

Osman Saffet AROLAT

Kurduğu Ar-Ge Merkezi’yle 29 patent ve 19 tasarım tesciline sahip olan Alapala Makine, yüzde 85 yerli girdiyle ürettiği değirmenlerin yüzde 95’ini ihraç eden bir dünya markası...

İsmail Alapala, 1962 yılında Mehmet Alapala ustanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından, İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çorum’da babasının kurduğu Alapala Makine şirketine katıldı. Şirketi büyüttü ve en önemlisi, yerli girdiyle komple fabrika ihraç eden bir kuruluş oluşturdu.

Ben, 1990’li yıllarda DÜNYA Anadolu Sohbetleri sırasında, dostum Çorum TSO Başkanı rahmetli Ümit Uzel aracılığıyla İsmail Alapala’yla tanıştım. O günden bu yana onu ve tesisindeki gelişmeleri birebir izleyerek bir dünya markası olmasına tanıklık ettim.

Alapala Makine, alanında en büyük iki firmadan İngiliz Henry Simon ve Japon Strake’le ortak, dünya değirmen üretimi piyasasına girip, Amerika kıtası için üretim yapmaya başladı. Eylül 2021’de Alapala Makine bir sıçrama daha yaptı: Ekipman mühendisliğinde uzman olan İtalyan Axor firmasının yüzde 75’ini satın alarak, tarım değirmenleri alanında yeni bir teknolojik birikimin sahibi oldu. Bununla, AB ekonomi bölgesine de girmiş oldu. İnovasyona çok özel önem veren Alapala, Sanayi Bakanlığı onayıyla Ar-Ge merkezi kurdu. Cirosunun yüzde 2’sini Ar- Ge çalışmalarına ayırıyor. 3 milyon TL tutarındaki Ar-Ge yatırım projesi gerçekleştiren Alapala, 29 patent ve 19 tasarım tesciline sahip. Kuruluş, Japonlar’dan aldığı yalın üretim modeli esaslı eğitim çalışmaları yürütüyor. Alapala Akademi ise sektöre eleman yetiştirme çalışması sürdürüyor.

Sonuçta Alapala Makine, üretiminin yüzde 95’ini yurt dışına ihraç eden, 120 ülkede anahtar teslimi 700 un değirmeni makinaları fabrikası kurmuş bir Türk firması. İhraç ürünlerinde yerli girdi oranı yüzde 85. Alapala Makine, üretimiyle dünyada ülkemizi değirmen makineleri üreten 5 ülkeden biri konumuna getirerek, gerçek bir ‘’dünya markası’’ olarak 50 yıldan bu yana yoluna devam ediyor. İsmail Alapala, bu yetkin çalışmaları nedeniyle Çorum’un saygın organı ‘’Çorum Haber’’ gazetesi tarafından 2017 ve 2021 ‘de ‘’Çorum’da Yılın İnsanı ‘’ olarak seçildi.

3. kuşaktan Görkem Alapala‘nın CEO olduğu Alapala Makine’yi ve onu bugünlere taşıyan aziz dostum İsmail Alapala’yı DÜNYA adına kutlar, başarılarının devamını gönülden dilerim…

(DÜNYA, 4 Mart 2022)