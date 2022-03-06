Son Dakika

Alapala’ya övgü

Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat, 4 Mart 2022 Cuma günkü yazısında, İsmail Alapala’nın Çorum’dan bir dünya markası doğurmasını övgüyle anlattı. 

Güncel 06.03.2022, 18:51
69
Alapala’ya övgü

Arolat, yazısında, “İsmail Alapala, bu yetkin çalışmaları nedeniyle Çorum’un saygın organı ‘Çorum Haber’ gazetesi tarafından 2017 ve 2021’de ‘Çorum’da Yılın İnsanı’ olarak seçildi.” ifadesine de yer verdi.

İSMAİL ALAPALA: ÇORUM’DAN BİR DÜNYA MARKASI DOĞURMAK...

Osman Saffet AROLAT

Kurduğu Ar-Ge Merkezi’yle 29 patent ve 19 tasarım tesciline sahip olan Alapala Makine, yüzde 85 yerli girdiyle ürettiği değirmenlerin yüzde 95’ini ihraç eden bir dünya markası...
İsmail Alapala, 1962 yılında Mehmet Alapala ustanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından, İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çorum’da babasının kurduğu Alapala Makine şirketine katıldı. Şirketi büyüttü ve en önemlisi, yerli girdiyle komple fabrika ihraç eden bir kuruluş oluşturdu.             
Ben, 1990’li yıllarda DÜNYA Anadolu Sohbetleri sırasında, dostum Çorum TSO Başkanı rahmetli Ümit Uzel aracılığıyla İsmail Alapala’yla tanıştım. O günden bu yana onu ve tesisindeki gelişmeleri birebir izleyerek bir dünya markası olmasına tanıklık ettim.          
Alapala Makine, alanında en büyük iki firmadan İngiliz Henry Simon ve Japon Strake’le ortak, dünya değirmen üretimi piyasasına girip, Amerika kıtası için üretim yapmaya başladı. Eylül 2021’de Alapala Makine bir sıçrama daha yaptı: Ekipman mühendisliğinde uzman olan İtalyan Axor firmasının yüzde 75’ini satın alarak, tarım değirmenleri alanında yeni bir teknolojik birikimin sahibi oldu. Bununla, AB ekonomi bölgesine de girmiş oldu. İnovasyona çok özel önem veren Alapala, Sanayi Bakanlığı onayıyla Ar-Ge merkezi kurdu. Cirosunun yüzde 2’sini Ar- Ge çalışmalarına ayırıyor. 3 milyon TL tutarındaki Ar-Ge yatırım projesi gerçekleştiren Alapala, 29 patent ve 19 tasarım tesciline sahip. Kuruluş, Japonlar’dan aldığı yalın üretim modeli esaslı eğitim çalışmaları yürütüyor. Alapala Akademi ise sektöre eleman yetiştirme çalışması sürdürüyor.          
Sonuçta Alapala Makine, üretiminin yüzde 95’ini yurt dışına ihraç eden, 120 ülkede anahtar teslimi 700 un değirmeni makinaları fabrikası kurmuş bir Türk firması. İhraç ürünlerinde yerli girdi oranı yüzde 85. Alapala Makine, üretimiyle dünyada ülkemizi değirmen makineleri üreten 5 ülkeden biri konumuna getirerek, gerçek bir ‘’dünya markası’’ olarak 50 yıldan bu yana yoluna devam ediyor. İsmail Alapala, bu yetkin çalışmaları nedeniyle Çorum’un saygın organı ‘’Çorum Haber’’ gazetesi tarafından 2017 ve 2021 ‘de ‘’Çorum’da Yılın İnsanı ‘’ olarak seçildi.        
3. kuşaktan Görkem Alapala‘nın CEO olduğu Alapala Makine’yi ve onu bugünlere taşıyan aziz dostum İsmail Alapala’yı DÜNYA adına kutlar, başarılarının devamını gönülden dilerim…
(DÜNYA, 4 Mart 2022)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Real Betis 26 46
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 27 33
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 27
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@