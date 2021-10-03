Alapala’nın “fotoğrafçılık” merakını biliyor muydunuz?

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, önceki gün Alapala Makina Fabrikası’nı ziyaret ederek, Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’yı ziyaret ederek, 1954 yılından beri farklı sektörlerde faaliyet gösteren grubun, ulusal ve uluslararası başarılarını kutlayıp başarı dileklerini iletti.

Yusuf Ahlatcı, bu arada İsmail Alapala’nın “fotoğrafçılık” merakına ve fotoğraf makinası koleksiyonuna da tanık oldu ve bu konuda kendisinden bilgi aldı. İl Başkanı Ahlatcı, İsmail Alapala’nın Çorum ekonomisine katkıları yanında sosyal hayatına ve kültür-sanatına da her zaman destek verdiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

