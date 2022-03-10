Alapala’nın 2022 yılı hedefi % 20 büyüme

Gıda teknolojileri sektörünün lider gruplarından Alapala 2021 yılında da dünyanın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği makina ihracatının yanı sıra 16 ülkede 24 anahtar teslimi projeyi başarıyla teslim etti.

2022 yılında portföyünde 27 ülkede 40’dan fazla anahtar teslim proje olduğunu ve toplam bedelin 120 milyon USD olduğunu belirten Alapala Holding CEO’su Görkem Alapala, bu yıl tamamlayacakları projelerle grup olarak dünyada tamamlanan toplam proje sayısında 900’ün üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

YENİ YATIRIMLAR

Alapala Holding, geçtiğimiz yıl makarna teknolojileri konusunda faaliyet gösteren ve anahtar teslim makarna tesisleri kuran İtalyan Axor Srl hisselerinin yüzde 70’ini satın aldı. Bu stratejik yatırım ile bir yandan büyürken, diğer taraftan gıda endüstrisinde entegre tesisler kurma hedefine yönelik önemli bir adım attı.

ALAPALAHOLDİNG

1954 yılına kurulan Alapala Makina,Alapala Grubu’nun en eski ve en bilinen firmasıdır. Değirmencilik sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Alapala Makina, yüksek teknolojili üretim tesislerinde ileri teknoloji değirmen makinaları üretmektedir. Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden ve “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan Alapala Makina, her kapasitede anahtar teslim tesisler kurmaktadır. Firmanın; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunmaktadır.

(Haber Merkezi)