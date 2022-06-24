Alapala’da kahvaltı
İş insanlarıyla söyleşi için Çorum’a gelen ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan, eşi Monelle Mortan ile birlikte, Alapala Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın ev sahipliğindeki kahvaltıda ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu ve iş kadını Pelin Tuğut ile bir araya geldi. (Haber Merkezi)
Güncel 24.06.2022, 19:05
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