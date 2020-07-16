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Alapala’da dost buluşması
Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Çorum Erkek Sanat Enstitüsü’nden okul arkadaşları olan, 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Yaşar Seres, Yalçın Sol ve Orhan Altıntaş ile 1960’lı yıllarda Enstitü’nün tiyatro etkinliklerine Çorum Lisesi’nden “konuk oyuncu” olarak katılan Mehmet Yolyapar’a, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Alapala Makina’da öğle yemeği verdi.
Güncel 16.07.2020, 19:57
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Kadim dostların anılarını tazeledikleri buluşmada, Adnan Türkoğlu’nun, “karavan” almak için paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine, Yaşar Seres’in “kredi kartımı vereyim, ihtiyacını gör” diye karşılık vermesi, “günün esprisi” olarak kayıtlara geçti.
(Haber Merkezi)
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