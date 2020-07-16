Alapala’da dost buluşması

Kadim dostların anılarını tazeledikleri buluşmada, Adnan Türkoğlu’nun, “karavan” almak için paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine, Yaşar Seres’in “kredi kartımı vereyim, ihtiyacını gör” diye karşılık vermesi, “günün esprisi” olarak kayıtlara geçti.

(Haber Merkezi)