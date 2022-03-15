Alapala, yeni tasarımlarıyla dünya çapında ses getiriyor

Yeni tasarımı vals makinası ile endüstriyel tasarım kategorisinde ödüle layık görülen Alapala, global iş ortağı Japon Satake Corporation ile ortak Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği vals ve irmik sasörü makineleriyle de ikinci bir uluslararası ödül daha elde etti.

2015’den bu yana Grapas, Good Design ve Red Dot komiteleri tarafından makineleri birçok kez ödüle layık görülen Alapala’nın, son olarak yeni tasarımlı vals makinesi 2022 yılında German Design Awards tarafından endüstriyel tasarım kategorisinde ödüllendirildi.

Dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı ITALDESIGN ile Alapala Ar-Ge ekibinin ortak çalışmaları sonucu geliştirilen yeni Similago II vals makinesi yenilikçi tasarım ve teknolojisi ile öne çıkıyor.

İkinci bir ödül ise Alapala’nın global iş ortağı Japon Satake Corporation ile ortak Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği vals ve irmik sasörü makinelerine verildi.

Gelişmiş bir sensör teknolojisine sahip olan bu makinelerin sunduğu dijital çözümler German Innovation Awards tarafından 2021 yılında ödüle layık görüldü. Alapala’nın sensör teknolojisi daha yüksek bir operasyonel güvenlik ve tutarlılık sağlamanın yanı sıra, çalışma verilerinin kayıt altına alınması ile yakın gelecekteki karanlık fabrikaların temellerini oluşturacak verilerin toplanmasına da olanak sağlıyor.

Alapala Holding CEO’su Görkem Alapala, “Önümüzdeki dönemde endüstride dijital dönüşüm kapsamında, müşterilerimize rekabet avantajı sunacağına inandığımız yepyeni inovatif çözümler oluşturmaya odaklanacağız” dedi.

Bilindiği gibi Alapala Makina, Alapala Holding’in 1954’te kurulan en eski ve en bilinen firması. Değirmencilik sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Alapala Makina, üretiminin yüzde 95’ini ihraç ediyor.

Firmanın; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunuyor. (Haber Merkezi)