ALAPALA, Turquality Marka Destek Programına kabul edildi

Dünya değirmen teknolojileri sektörünün ilk iki markasından biri olan, “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan ve üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden Alapala Grup, “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi” amacıyla oluşturulmuş Turquality Marka Destek Programına kabul edildi

4 KITADA 650’DEN FAZLA FABRİKA

Sektöründe, Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen ilk firma olan Alapala’nın küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, düşüncelerini şöyle ifade etti:

ULUSLARARASI ALANDA DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR

“1954 yılında Çorum’da başlayan hikâyemizle bugün, değirmen teknolojileri sektörünün dünya çapındaki en büyük iki firmasından biri olduk. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede 650’den fazla anahtar teslim fabrika kurduk. Turquality Marka Destek programına kabul edilmek bizler için çok büyük bir gurur. Ülkemizin önemli markalarını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüren ve devletimizin desteği ile oluşturulan ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality ile uluslararası alanda daha güçlü adımlar atacağımıza ve ülke ekonomisi için büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.”

GELECEK VİZYONU İLE LİDERLİK YARIŞI

Alapala Makina, Alapala Grubu’nun en eski ve en bilinen firması. Kendi sektöründe dünyanın önde gelen iki firmasından biri olan Alapala Makina, sahip olduğu gelecek vizyonu ile bu alandaki liderlik için yarışıyor. Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden ve “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan Alapala Makina, her kapasitede anahtar teslim tesisler kuruyor. Firmanın; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunuyor.

(Haber Merkezi)