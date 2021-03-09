Alapala, Türkiye’de geliştirdiği ileri teknolojilerle insanlığın hizmetinde

Gıda zincirinin tüm aşamalarında, tarladan sofraya güvenliğin sağlanması için gıda güvenliği bilinci ile Alapala, üretim, işleme ve depolama sırasındaki kayıpları azaltacak etkin sistemler kurarken, gıda güvenliğinde sürdürülebilirliği sağlayacak teknolojileri geliştiriyor.

Hızlı nüfus artışı ile ivmelenen şehirleşme oranları dünyanın birçok farklı bölgesinde gıdaya erişim sıkıntısını ve güvenli gıda üretimi ile ilgili sorunları öne çıkarıyor. Temel gıdaların başında gelen tahıllara talep hızla artarken dünyanın lider değirmen üreticilerinden Alapala, AR-GE ekibi ile birlikte endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak verimli değirmen tesisleri ve makinalar üretmeye odaklanıyor. Alapala kurduğu anahtar teslim değirmen projelerinde, prosesin tasarımından devreye alınmasına kadar tüm aşamalarda operasyonel verimliliği artırırken, hijyen odaklı yaklaşımı ile makine ve tesis tasarlamaya devam ediyor.

2050 YILINDA 9.7 MİLYAR NÜFUS

Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, 20 Mart Dünya Un Günü öncesi artan gıda güvenliği sorununa dikkat çekerek düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Alapala olarak dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sorumluluğunun bilincindeyiz. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması ile birlikte gıda talebi hızla artacak ve gıda güvenliği yoğun olarak konuştuğumuz bir konu olacak. Artan talebi karşılamak ve gıda güvenliğini sağlamak için ARGE ekibimiz, odağında hijyen olan, verimli ve üretken çözümler üzerinde çalışıyor. Türkiye’de cirosundan ARGE yatırımlarına en çok payı ayıran ilk 250 şirket arasındayız. Türkiye’de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın farklı yerlerinde insanlığın en temel gereksinimlerini karşılamak için dünyaya ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Alapala olarak gıda güvenliğinin öneminin bilinci ile dünyanın farklı bölgelerinde anahtar teslim un, irmik ve mısır değirmeni kurarak ithal gıda ihtiyacını azaltıyor ve gıda güvenliğini destekliyoruz.”

HİJYEN ÖN PLANDA

Alapala kurduğu tesisler ve ödüllü makinaları ile ham madde alımı, depolama, temizleme ve un paketleme aşamaları gibi kritik aşamalarda güvenliğin sağlanması için her türlü hijyen önlemini alıyor. Hijyeni ön planda tutarken geliştirdiği proses iyileştirmeleri ile tesislerin verimliliğini de artırıyor.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında, tarladan sofraya güvenliğin sağlanması için gıda güvenliği bilinci ile Alapala, üretim, işleme ve depolama sırasındaki kayıpları azaltacak etkin sistemler kurarken, gıda güvenliğinde sürdürülebilirliği sağlayacak teknolojileri geliştiriyor.

ALAPALA MAKİNA

1954 yılında kurulan Alapala Makina, Alapala Grubu’nun en eski ve en bilinen firmasıdır. Değirmencilik sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Alapala Makina, yüksek teknolojili üretim tesislerinde ileri teknoloji değirmen makinaları üretmektedir. Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden ve “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan Alapala Makina, her kapasitede anahtar teslim tesisler kurmaktadır. Firmanın; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunmaktadır.