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Alapala, makarna teknolojileri üreticisi İtalyan Axor’u satın aldı

Gıda teknolojileri alanında Türkiye’nin lider kuruluşu ve ihracatçısı olan Alapala, İtalya’da makarna teknolojileri konusunda faaliyet gösteren, anahtar teslim makarna tesisleri kuran Axor Srl’nin % 70 hissesini satın aldı. 

Güncel 01.12.2021, 21:00
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Alapala, makarna teknolojileri üreticisi İtalyan Axor’u satın aldı

4 kıtada, 700’den fazla anahtar teslimi buğday unu, irmik, mısır unu ve yem fabrikaları ve tahıl taşıma ve depolama sistemleri kuran Alapala, ana sektörü olan gıda prosesinde artık makarna teknolojileriyle de yer alacak. Alapala ve Axor Srl ortaklığı ile büyüyen Alapala Holding gıda proses endüstrisinde entegre tesisler kuracak.

Gıda prosesi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlara yönelik ürünler ve çözümler geliştiren Alapala, büyümeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Alapala’nın yeni yatırımı, dünya makarnacılık sektörünün lider ülkesi İtalya’da gerçekleşti. Makarna endüstrisine yönelik ekipman mühendisliği, üretimi ve kurulumunda İtalya’nın öncü şirketlerinden biri olan Axor Srl’i satın aldı. 

Alapala bu stratejik kararıyla uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

30 yılı aşkın süredir gıda endüstrisinde faaliyet gösteren Axor Srl bugüne kadar, İtalya’dan tüm Avrupa’ya, Kuzey ve Güney Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada 150’den fazla hat ve ekipman kurdu. 

“MAKARNA İHRAÇATÇISI TÜRKİYE, TEKNOLOJİYİ İTHAL EDİYOR”
Gıda sanayisinin un ve unlu mamuller kolunda, makarna teknolojilerinin önemli alt sektörlerden biri olduğuna işaret eden Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, “Gıda teknolojileri alanında ülkemizin lider şirketi ve ihracatçısı olarak makarna teknolojileri sektörüne de bir satın alma ile girdik. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,8 milyara yükselmesi bekleniyor, gıda üretiminin ise %60 artması gerektiği öngörülüyor. Alapala olarak gıda teknolojilerinde büyümeyi hedefliyoruz.Özellikle ithal ettiğimiz ve know- how sahibi olmadığımız alanlarda satın alma veya stratejik ortaklık fırsatlarına bakmaya devam edeceğiz. Makarna teknolojileri de bu anlamda bizim için çok stratejik bir adım. Bu niş alanda da hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda var olacağız. Türkiye dünyanın en çok makarna ihraç eden üç ülkesinden biri fakat bu teknolojinin tamamına yakınını ithal ediyor. İlk etapta üretimimize İtalya’da devam edeceğiz. Kapasite artırım ihtiyacı olduğunda  Axor için Türkiye ve İtalya’da yeni yatırımlar yapacağız. Alapala – Axor Srl ortaklığı ile networkümüzü birleştirerek gıda proses endüstrisinde entegre tesisler kurma kapsamımıza makarna tesislerini de eklemiş olduk.” dedi.

(Haber Merkezi)

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