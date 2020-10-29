Alapala, gıda makineleri sektöründe ihracat lideri

Makine İhracatçılar Birliğinin açıkladığı sonuçlara göre Alapala Grubu şirketlerinden Alapala Dış Tic. Ltd. Şti. değirmen makineleri sektörünün de dahil olduğu “Gıda Makine ve Aksamları” kategorisinde Türkiye’ nin en fazla ihracat yapan şirketi oldu. Alapala Dış Ticaret, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2019 yılı “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı” araştırma sonuçlarına göre ise genel sıralamada 824. sırada yer aldı.

Alapala Grubu CEO’su Görkem Alapala, “Grubumuzdaki 12 şirketin 4’ü ihracatçı şirketler. 120’den fazla ülkeye markalı ve katma değerli ürünler ihraç ediyoruz. Alapala Dış Ticaret şirketimiz bu yıl da ilk 1000 firma arasında yer aldı, bunun yanında ana sektörümüz olan değirmen teknolojileri sektörünün de dahil olduğu ‘Gıda Makine ve Aksamları’ kategorisinde Türkiye’nin lider ihracatçısı oldu. Türkiye olarak değirmen teknolojilerinde dünyanın en fazla ihracat yapan 2 ülkesinden biriyiz ve bu alanda sektör olarak çok önemli projeler tamamlıyoruz. 35 yıldır ihracat yapan bir grup olarak ihracatı milli bir görev kabul ediyoruz. Tüm ihracatçılarımızı ve kurumumuzu en çok ihracat yapan firmalar arasına taşıyan tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum.” diyerek konu hakkındaki görüşlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)