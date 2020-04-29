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Alapala, evden çıkamayan 65 yaş üstü kuşağa el uzattı

Değirmen teknolojileri sektöründe dünyanın en büyük iki firmasından biri olan Alapala, geçirmekte olduğumuz zor süreçte sosyal sorumluluğunun bilincinde bir kurum olmanın en güzel örneğini gösterdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:30
Alapala, evden çıkamayan 65 yaş üstü kuşağa el uzattı

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan zor süreçte tüm sektörlerden şirketlerin örnek tutumları ve sorumlu davranışları geleceğimize dair umut ışıklarını yanık tutmamıza neden oluyor.

Alapala Makina Çorum’da yaşayan ve karantina uygulaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü büyüklere muhtarlıklarla koordinasyon halinde yardım kolilileri dağıtımı gerçekleştirerek, ihtiyaçlarını giderme konusunda öncülük yapıyor.

1954 yılında Çorum’da başlayan hikâyeleri ile sektöründe dünyanın önde gelen iki firmasından biri olan Alapala Makina, doğduğu topraklara olan sorumluluk bilinci ile şehrin ekonomik refahı için gerçekleştirdiği çalışmalarının yanında, salgın döneminde de zor durumda kalan 65 yaş üstü büyüklerine destek vermeye devam edecek.

(Haber Merkezi)

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