Alapala en inovatif 50 şirket arasında

ARGE yatırımları ve yüksek performans odaklı çözümleri ile değirmen sektörünün öncüsü, Çorumlu Alapala Makina, dergi tarafından Türkiye’nin dijital dünyaya öncülük eden liderlerince seçilen “En İnovatif 50 Şirketi” arasına girmeyi başardı.

Yenilikçi çözümlerle değer kattıkları projeleri ile hızla değişen dünyanın taleplerine yönelik ürünler üreten Alapala Makina, ürettiği ‘vals makinası’ ile birbirinden değerli şirketler ve yenilikçi ürünlerin bulunduğu listede yer aldı.

Alapala Makina tarafından üretilen ve inovatif ürün olarak seçilen ‘vals makinası’ ile sınırlı veri alma ve yorumlama becerisi olan PLC kontrol sistemi yerine entegre sistem teknolojisini kullanan elektronik kart ve akıllı ekran ile veri alma ve yorumlama kabiliyetlerinde çok büyük ilerleme sağlanılabilecek.

ALAPALA MAKİNE

1954 yılında Çorum’da kurulan Alapala Makina, Alapala Grubu’nun en eski ve en bilinen firması. Değirmencilik sektöründe dünyanın önde gelen iki firmasından biri olan Alapala Makina, teknoloji üretim tesisinde, en ileri CNC teknolojilerinin yardımıyla yüksek kalitede, yüksek performanslı makinalar üretmektedir.

Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden ve “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan Alapala Makina, her kapasitede anahtar teslim tesisler kurmaktadır. Firmanın; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunmaktadır.

(Haber Merkezi)