Alakoç kardeşlerin annesi Makbule Alakoç vefat etti

CHP eski Merkez İlçe Başkanlarından merhum Gazi Alakoç’un eşi, manifaturacı esnafından Hasan Alakoç ve Hüseyin Alakoç ile Perihan Özortakçı, Nuriye Tahtasız, Emine Tatar ve Çorum Belediyesi personelinden Ali Alakoç’un anneleri olan Makbule Alakoç’un cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)