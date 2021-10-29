Alaeddin Usta, kitaplarını imzaladı
Güncel 29.10.2021, 19:46
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Gazeteniz ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından eğitimci-yazar Alaeddin Usta, ATO Congresium’da düzenlenen 16. Kitap Fuarı’nda okurlarına, “Atatürk Din Düşmanı mıydı?” isimli kitabını imzaladı.
Yukarıdaki fotoğrafta Alaeddin Usta, İLESAM standında, yazar Songül Dündar, eğitimci Faruk Okuyucu, önceki Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve araştırmacı-yazar Kazım Güvercin ile birlikte…
Yanda ise Çankırı Anadolu’ya Tercüman Gazetesi yazarlarından Necati Ülker’le…(Haber Merkezi)
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