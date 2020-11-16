Alaçatı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi No 123/D adresinde faaliyet gösteren Alaçatı Yaşam Merkezi’ne ilişkin açıklama yapan işletme sahipleri, “Hayatınıza beslenme, sporcu beslenmesi, cilt beslenmesi ve çeşitli aktiviteler (doğa yürüyüşleri, piknikler, kitap okuma günleri, cilt beslenme partileri, salata partileri) ekleyebileceğiniz Alaçatı konsepti ile donatılmış huzur veren yaşam merkezimizde siz değerli Çorum halkına kahvaltı verilecektir. Tüm Çorum halkını Alaçatı'da çay içmeye bekliyoruz” dediler.

(Haber Merkezi)