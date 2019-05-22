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Alaçam, TAPDER Genel Başkanı oldu

Kısa adı TAPDER olan Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği Genel Merkezi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Alaçam, TAPDER Genel Başkanı oldu

Kısa adı TAPDER olan Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği Genel Merkezi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:05
Alaçam, TAPDER Genel Başkanı oldu

TAPDER Genel Merkezi’nin bulunduğu Uşak ilinde gerçekleştirilen 3. Olağan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. TAPDER üyelerinin ilgi gösterdiği toplantıda yeni yönetim belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 112'de görevli ATT Murat Alaçam seçildi.

Meslektaşlarına seslenerek bir teşekkür konuşması yapan Murat Alaçam, “Tüm Acil Tıp Teknisyeni Ve Paramedik Derneği olarak 3. Genel kurulumuzu bayram coşkusu ile yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kuruluşundan günümüze kadar acil sağlık hizmetinin vazgeçilmez parçası olan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik mesleğini her anlamda geliştirmek ve mesleğimize yeni vizyonlar katmak için mücadele eden TAPDER, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve azimle çalışmalar yapmaya, siz değerli meslektaşlarımızdan aldığımız güç ve enerji ile devam edecektir.

Bu bayrak yarışında kuruluşundan bu günlere kadar derneğimiz ve mesleğimizin gelişimi için emek vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkürler ediyoruz. Ve inanıyoruz ki gelecek günler biz hayat kurtaranlar için çok daha aydınlık çok daha verimli olacaktır. İlk günkü aşkla; yeni projeler, yeni çalışmalar yapmak ve bunları hayata geçirmek için hep birlikte aynı kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bu vesile ile mesleğimiz için yeni kongremizin hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Buna göre Murat Alaçam başkanlığında oluşturulan yeni TAPDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Başkan Yardımcıları Ünal Durmaz, Fatih Mehmet Aras, Mustafa Özerdemir, İsa Çiçek, Özgür Boyraz ve Uğur Keskin”

(Volkan SINAYUÇ)

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