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Alaçam, Paramedik Günü’nü kutladı

Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Günü nedeni ile Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği Genel Başkanı hemşehrimiz Murat Alaçam, yazılı bir açıklama yaptı.

Alaçam, Paramedik Günü’nü kutladı

Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Günü nedeni ile Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği Genel Başkanı hemşehrimiz Murat Alaçam, yazılı bir açıklama yaptı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:51
Alaçam, Paramedik Günü’nü kutladı

Murat Alaçam açıklamasında; “Sağlık çalışanları, acil sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük bir özveriyle, nefes alan hayatlara zor zamanlarda katkıda bulunan, yaşam ve ölüm arasındaki en ince detaydır” ifadesini kullandı.

112 sağlık istasyonlarında görev yapan ATT, Paramedik ve sürücülerin, ‘Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır’ düsturu ile 7 gün, 24 saat aralıksız hizmet verdiğini ve söz konusu insan hayatı olduğunda ekonomik hiç bir değer gözetmeksizin işlerini hakkıyla yaptıklarını belirten Alaçam, “Bu vesile ile Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik’lerin 11 Şubat Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Günü’nü kutlarım” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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