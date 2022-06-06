Alacahöyüklüler şenlikte buluştu

Alacahöyük Köyü'ndeki Kömün Pınarı mevki Çamlık'ta Köy muhtarlığı ile Ankara derneği tarafından organize edilen ve oldukça coşkulu geçen şenlikte katılımcılar gönüllerince eğlendiler.

Şenliğe Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Akça, Alaca CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen, EMEP Çorum Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Demokrat Parti İlçe Başkanı İsmail Gençkurt, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, CHP İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, CHP Milletvekili adayı Av. Dinçer Solmaz. köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yaptığı şenlikte, sanatçılar Ankaralı Dilara, Müjgan Yürüyen, Tuğçe Kılıç, Okan Şahin ve İnan Dekli sahne aldılar.

KAYA, SFENKSLİ TABLOSUNU ALDI

Etkinlikte Alacahöyüklü ressam Ünal Yalçın’ın tablosu büyük ilgi gördü. Sosyal aktifitelere katkısı ve yardım severliği ile bilinen Ticaret Borsası Meclis Başkanı Başkanı Yılmaz Kaya, ressam Yalçın’ın Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihlenen Alacahöyük Sfenksli Kapı tablosunu derneğe katkıda bulunmak amacıyla satın aldı.

Köy Muhtarı Devrim Denkli ve Ankara Dernek Başkanı Pirzade Köse, 8 yıldır devam eden şenliklerinin geleneksel olarak ömümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirterek, şenliğe katkı veren kurum, kuruluş ve esnaflara teşekkür ettiler. Sabah saat 10.00’da başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar neşe içerisinde devam etti.



(Volkan SINAYUÇ)

