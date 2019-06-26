Alaca’da camiler şenlendi

Her sene çok sayıda çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği “Yaz Kur'an Kurslarında” eğitim-öğretime başlandı.

Çocuklarını Yaz Kur’an Kurslarına kaydettirmek isteyen veliler, camiler ve müftülüklere başvurabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esaslarını 81 il müftülüğü ve ilçe müftülüklerine gönderdiği yazı ile başlamış oldu.

Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) / Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS)'deki talimatlara uygun olarak yapılırken Alaca’da da öğrenciler camileri doldurdu.

Alaca’da camilerde ve kuran kurslarında öğrencileri kabul eden görevliler, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. 8 hafta günde 3 saatten oluşan “Yaz Kur'an Kursları Öğretim Programları” uygulanacak olan kurslarda yaş grupları dikkate alınarak başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda; “Yaz Kur'an Kurslarında ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecek, ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye girenler müftülüklerce ödüllendirilecek, derslerde Hz. Peygamber'in konuyla ilgili hadislerine yer verilecek. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin kardeşlik, birlik ve beraberliğe katkısına vurgu yapılacak.

Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Sekiz Haftada Sekiz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde kritiğini yapmaları sağlanacak” denildi.

(Mehmet DALAR)