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“Alaca ve Ortaköy'e 60 milyonluk yatırım”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’un Alaca ve Ortaköy ilçelerinin faydalanacağı çok önemli bir tarımsal projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Güncel 22.11.2021, 20:09 22.11.2021, 20:09
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“Alaca ve Ortaköy'e 60 milyonluk yatırım”

AK Parti hükümetlerinin her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da toprakların daha verimli kullanılması konusunda çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’da da 20 yıllık süreçte önemli projelerin üreticilerin hizmetine kazandırıldığını ifade etti.
Kaya, özellikle de çiftçilerin daha verimli ürün almaları ve ürün çeşitliliğini artırmaları konusunda sulu tarıma yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Son olarak Çorum’un Alaca ve Ortaköy ilçelerini de kaplayan da Dünya Bankası destekli Çekerek Sulama Havzası Projesi ile ilgili önemli adımlar atıldığını belirten Milletvekili Kaya, Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası arasında proje konusunda anlaşmaların imzalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anlaşmayı imzalamasının ardından da 2021-2027 yıllarını kapsayan projenin hayata geçirileceğini açıklayan Milletvekili Kaya, 2022 ve 22023 yıllarında havza rehabilitasyon planları ve mikro havza planları yapılacak projenin uygulamaya başlanacağını vurguladı.
2027 yılında bitecek olan projenin Orman Genel Müdürlüğü, DSİ ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün yatırımları olacağını kaydeden Milletvekili Kaya, Ortaköy ve Alaca’nın Çekerek Sulama Havzası Projesi için toplam 60 milyon 782 bin TL’lik ödenek sağlandığını bildirdi.
Kaya, yem bitkileri yetiştiriciliğinde alan, verim ve kalitenin artırılmasının amaçlandığı proje ile 400 hane ve 6 bin hektar alanın kullanılmasının hedeflediğini anlattı.
Ayrıca mera ıslahı projesinden de 30 köyün 2 bin 500 hektar arazisinin değerlendirileceğini vurgulayan Milletvekili Kaya, erozyona karşı sel kontrolü, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, mesire yeri ve piknik alanları, Trüf mantarı üretimi, süt koyunculuğu geliştirilmesi, süt sığırcılığı geliştirilmesi, fenni arıcılık ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi gibi üreticilere katkı sağlayacak çalışmaların yapılacağını dile getirdi.
Proje kapsamında tarımsal alanlarda küçük ve orta ölçekli tarımsal sulama tesislerinin de yapılacağını da anlatan Milletvekili Kaya, proje ile birlikte İbrahimköy göleti sulaması inşaatı ile 310 hektar, Seyit Nizam Göleti sulama inşaatıyla 504 hektar, Kızılhamla Göleti Sulama inşatları ile de 252 hektar alanın sulu tarıma kazandırılacağını dile getirdi. (Haber Merkezi) 
 

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