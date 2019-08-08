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Alaca ve İskilip’e yeni kaymakam

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 403 Mülki İdare Amirinin yerini değiştirdiğini duyurdu. Kararnameyle birlikte Çorum’da da bazı değişiklikler meydana geldi.

Alaca ve İskilip’e yeni kaymakam

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 403 Mülki İdare Amirinin yerini değiştirdiğini duyurdu. Kararnameyle birlikte Çorum’da da bazı değişiklikler meydana geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:30
Alaca ve İskilip’e yeni kaymakam

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkezinde görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirilirken, 13 Kaymakam ve 4 Vali Yardımcısı Bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan 29 mülki idare amiri, yapılan değerlendirmeler neticesinde Mülkiye Müfettişliğine atanırken merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Geçtiğimiz dönemde de uygulanmaya çalışılan, vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edilmiş, bu kapsamda 616 olan Vali Yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315’e indirilmişti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken söz konusu kaymakamların belirlenmesinde tecrübeli ve başarılı olanlar tercih edildi.

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.

ÇORUM’DA ATAMALAR

Buna göre Çorum Vali Yardımcılığı görevine Osmaniye Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ile Nevşehir Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç atandı.

İlçelerde ise Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez’in Trabzon Akçaabat Kaymakamlığı’na atanmasının ardından Alaca Kaymakamlığı görevine Diyarbakır Eğil Kaymakamı Kürşat Atak atandı.

İskilip Kaymakamı Beyazıd Bestami Alkan’ın Manisa Vali Yardımcılığı’na atanmasının ardından ise İskilip Kaymakamlığı görevine Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül getirildi.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak Bingöl Yedisu Kaymakamlığı’na atanırken Bayat’a ise atama yapılmadı. Oğuzlar Kaymakamı Servet Gün ise, Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandı.

Öte yandan geçmişte Çorum’da da kaymakamlık görevini yürüten Siirt-Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediyesi Kayyumu Murtaza Dayanç ise Antalya-Kemer Kaymakamlığına atandı.

HEMŞEHRİMİZ UZAN EZİNE KAYMAKAMI

Muş Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Kayyumu Sungurlulu hemşehrimiz Hacı Arslan Uzan ise atama kararnamesi ile Çanakkale-Ezine Kaymakamlığı görevine getirildi. 1 Temmuz 1984 tarihinde Çorum/Sungurlu’da doğan Uzan, ilk ve ortaöğretimini Sungurlu’da, lise eğitimini ise Çorum’da tamamladı. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 9 Eylül 2009 tarihinde Bitlis’te, Bitlis Kaymakam Adayı olarak kaymakamlık mesleğine intisap etti. 2016-2019 yılları arasında Bulanık Belediye Başkan vekilliği, 2017-2019 yılları arasında Bulanık Erentepe ve Rüstemgedik Belediye Başkan vekilliği görevlerini yürüten Uzan, Fransızca bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(Volkan SINAYUÇ)

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