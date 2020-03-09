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Alaca Kız AİHL bilgi yarışmasında bölge finallinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen genel bilgi yarışması Mahmut Atalay Spor Merkezinde gerçekleştirildi. Toplamda 54 grubun katıldığı yarışmaya Alaca Kız AİHL’den 5 ekip katılırken Elif Beyza Yalçınkaya, İrem Kaya ve Fatmanur Konar isimli öğrencilerden oluşan “Corona” grubu yarışmada il birincisi olarak Çorum’u Trabzon’da yapılacak olan Karadeniz Bölge Finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Alaca Kız AİHL bilgi yarışmasında bölge finallinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen genel bilgi yarışması Mahmut Atalay Spor Merkezinde gerçekleştirildi. Toplamda 54 grubun katıldığı yarışmaya Alaca Kız AİHL’den 5 ekip katılırken Elif Beyza Yalçınkaya, İrem Kaya ve Fatmanur Konar isimli öğrencilerden oluşan “Corona” grubu yarışmada il birincisi olarak Çorum’u Trabzon’da yapılacak olan Karadeniz Bölge Finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:30
Alaca Kız AİHL bilgi yarışmasında bölge finallinde

Konu ile alakalı açıklama yapan okul müdürü Osman Adam, Alaca ve okulun isminin böyle bir organizasyonda duyurulmasının gurur verici olduğunu anlattı. Öğrencilerin başarısının tesadüf olmadığını belirten okul müdürü Adam, “Okul müdürü olarak; öğrencilerimizin yetiştirilmesinde emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere her arkadaşıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde öğrencilerimizi bekleyen zorlu bir üniversite sınavı bulunmakta. Ben bu vesile ile TYT ve AYT sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar dilerim. Okulumuzun üniversite giriş sınavlarında da aynı başarıyı göstermelerini temenni ediyorum. Öğrencilerimizin bu sınavda da hem ailelerini hem de bizleri onurlandıracağına inancım tamdır.

Böyle faydalı bir organizasyonu düzenledikleri için Gençlik ve Spor bakanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonların çoğalmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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