Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi

SON DÖRT AY İÇİNDE DÖRT ENGELLİ ÇOCUĞUMUZA AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE ETTİK

Alaca Sarısüleyman Köyü’nde yaşayan ve iki senedir felç durumda olan 19 yaşındaki Meliha Erdoğan’ın hayallerinin gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, daha önce de kendisine manuel sandalye ve banyo sandalyesi hediye eden derneğin, şimdide hayırseverlerin katkısıyla akülü sandalye hediye ettiği dile getirildi.

Akülü sandalyeyi İlçe Kaymakamı Kürşat Atak’ın teslim ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Kaymakam Kürşat Atak’a derneği çalışmaları ile ilgili bilgi verildiği ifade edildi.

Ailesi akü alamadığı için bir senedir dışarı çıkamayan Enes'in imdadına yetişen hayırseverlerin finanse ettiği akünün de Enes'in arabasına takıldığının dile getirildiği açıklamada, Enes Aslan ve babası Burhan Aslan’ın derneğe ve hayırseverlere teşekkür ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Alaca da yaşayan Urfalı İbrahim Boğatekin’e de banyo sandalyesi ve manuel sandalyeden sonra şimdi de akülü tekerlekli sandalye hediye edildiği ayrıca Yozgat'ın Baydiğin Kasabasından Beyza Nur isimli 3 yaşındaki engelli kıza da akülü tekerlekli sandalye hediye edildiği vurgulandı.

(Haber Merkezi)