Alaca Bozdoğan’da “madımak şenliği”

Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, bazı daire müdürleri ile köy halkının katıldığı Bozdoğan köyünün madımak şenliğinde vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde doyasıya eğlendi.

Kaymakam Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Köy Muhtarı Müslüm Keçeci ve şenliğe gelen misafirler ile sohbet etti.



(Bülent USLU)

