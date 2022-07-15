Alaca Bozdoğan’da “madımak şenliği”
Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı Bozdağan Köyü'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen madımak şenliği hafta sonu yapıldı.
Güncel 15.07.2022, 18:23
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Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, bazı daire müdürleri ile köy halkının katıldığı Bozdoğan köyünün madımak şenliğinde vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde doyasıya eğlendi.
Kaymakam Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Köy Muhtarı Müslüm Keçeci ve şenliğe gelen misafirler ile sohbet etti.
(Bülent USLU)
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