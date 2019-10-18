Alaca Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı’na tam destek

AK Parti ve MHP grup üyelerinin tam destek verdiği açıklamayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu yaptı. Başkan Şaltu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünn, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu belirten Şaltu, devletin, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini, devletin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadelenin sınırlar içinde olduğu kadar sınır dışında da yürütüldüğünü anlattı.

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan birinin yaşandığını anlatan Şaltu, bu savaşta milyonlarca insanın yurtlarından olduğunu, binlerce insanın barbarca katledildiğini, iç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütlerinin geniş bir alan bulduğunu kaydetti.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçtiğine dikkat çeken Halil İbrahim Şaltu, PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG’nin, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulduğunu bu alan üzerinden ülkeye saldırılar düzenlendiğini ifade etti.

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Şaltu, bu terör örgütlerinin Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulduğunu dile getirdi.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliği sağlamak için uluslararası antlaşmalardan alınan yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlendiğini belirten Halil İbrahim Şaltu, operasyonun amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilen Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)