Alaattin Uğur toprağa verildi

Bir dönem İl Genel Meclis Üyeliği ve Osmancık Belediye Meclis üyeliği ve Osmancık Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde de bulunan işadamı Alaattin Uğur (58) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Seda, Semra ve Sefa Uğur’un babası olan Çöl Otomotiv’in sahibi Alaaddin Uğur’un vefatı ilçede tüm sevenleri arasında derin bir üzüntüyle karşılanırken, cenazesi Osmancık’ta toprağa verildi.

Bir dönem CHP’den, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Osmancık Belediye Başkan adayı olan Alaattin Uğur Çöl için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, bazı daire müdürleri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)