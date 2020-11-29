Alaattin Boz, toprağa verildi

Çorum Merkez Ömerbey Köyü nüfusuna kayıtlı, Elmas Boz’un eşi, Burcu ve Murat Boz’un babası, Hasan, Battal, Emine ve Nejla Boz’un kardeşi Alaattin Boz, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Alaattin Boz, Metropol Alışveriş Merkezi, Bahçeli Gıda, Hitit Gıda başta olmak üzere uzun süre gıda sektöründe çalıştı. Boz, son 7 yıldır da Emekli Öğretmen Ali Ekber Eker’in sahibi olduğu İnoksan Çorum Mağazasında görev yapıyordu.

16 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Alaattin Boz, evinde fenalaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı, ancak kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi Ömerbey Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)