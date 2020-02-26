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Alaaddin Sünnetçi hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilk İskilip İlçe Başkanı olan Alaaddin Sünnetçi 85 yaşında hayatını kaybetti.

Alaaddin Sünnetçi hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilk İskilip İlçe Başkanı olan Alaaddin Sünnetçi 85 yaşında hayatını kaybetti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:42
Alaaddin Sünnetçi hayatını kaybetti

Alaaddin Sünnetçi’nin cenazesi ikindi namazı sonrasında Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Hacı Karani mezarlığında toprağa verildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de MHP’nin ilk ilçe Başkanı olan Alaaddin Sünnetçi’nin (85) vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Sülük mesajında; “Partimizin Kurucu İlçe Başkanı, Alaaddin Sünnetçi ağabeyimizin vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. İlçemizin ve Partimizin duayenlerinden olan, kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınları ve ülkücü camiaya başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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