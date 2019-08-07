Alaaddin Palabıyık toprağa verildi

Palabıyık köyü kökenli, merhum Hacı Palabıyık’ın kardeşi, Celal, Hasan, Hüseyin, Fikret, Deren ve Seren Palabıyık’ın ağabeyleri, Meral Alakoç, Kemal Palabıyık, Sema Özkaraoğlu ve Aysel Kavacıklı’nın babaları, manifaturacı esnafından Hüseyin Alakoç’un kayınpederi olan Alaaddin Palabıyık’ın cenazesi, dün saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra öğle namazının ardından Palabıyık köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Emre URAL)