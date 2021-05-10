Aküsü biten sürücünün yardımına koştular

Çorum’da polis ekipleri tam Kapanma tedbirlerinde bir yandan kontroller sürerken, diğer yandan da yolda kalmış vatandaşların yardımına koştu. Aracıyla yolda kalan bir vatandaşın imdadına emniyet güçleri yetişti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir vatandaş, aracının aküsü bitince yolda kaldı. Sürücünün yardımına devriye gezen polis ekibi yetişti. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ekipler, bir aracın başında bekleyen vatandaşı görünce yardımına koştu. Aracın aküsünün bittiğini öğrenen ekipler, polis aracını yanaştırıp, otomobile akü takviyesi yaptı. Aracı çalıştırılan vatandaş emniyet güçlerine teşekkür ederek yoluna devam etti.