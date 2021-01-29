Akustik performanslar

Bir taraftan müzik eğitimlerine devam ederken bir taraftan da videolar çekmeyi sürdüren Gülgökçe Korkmaz, akustik çalışmalardan bir taraftan da sahneye hazırlık yapıyor.

Sahne repertuarını aldığı eğitimlerle birlikte geliştiren Gülgökçe Korkmaz oyunculuktan gelmenin de avantajıyla videolarında bu yeteneğini de gözler önüne seriyor. (Haber Merkezi)