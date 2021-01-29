Akustik performanslar
"Var ya da yok" ve "Şaşmam" isimli çalışmalarıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Gülgökçe Korkmaz, yeni çalışmalarına odaklanmak için pandemi sonrasını beklerken boş durmadı ve Youtube sayfasında akustik çalışmalara imza attı.
Güncel 29.01.2021, 22:08
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Bir taraftan müzik eğitimlerine devam ederken bir taraftan da videolar çekmeyi sürdüren Gülgökçe Korkmaz, akustik çalışmalardan bir taraftan da sahneye hazırlık yapıyor.
Sahne repertuarını aldığı eğitimlerle birlikte geliştiren Gülgökçe Korkmaz oyunculuktan gelmenin de avantajıyla videolarında bu yeteneğini de gözler önüne seriyor. (Haber Merkezi)
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