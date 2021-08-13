Aksu Göleti, “Tabiat Parkı” ilan edildi

Kargı’da bulunan Aksu Göleti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin onayı ile tabiat parkı ilan edildi. Aksu, Sıklık ve Çatak’tan sonra ilimizdeki üçüncü tabiat parkı oldu.

Çorum'un Kargı İlçesi'nde bulunan ve tam bir tabiat harikası olan Aksu Göleti, Aksu Tabiat Parkı olarak tescillendi. Çorum Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kargı sınırları içinde yer alan 68,06 ha’lık Aksu Göleti'nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin onayı ile Aksu Tabiat Parkı olarak tescil edildiğini açıkladı. Aksu, Sıklık ve Çatak Tabiat Parkı’ndan sonra ilimizin üçüncü tescilli tabiat parkı oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Aksu Tabiat Parkı hakkında şu bilgilere yer verildi: “Sinop-İstanbul Karayolu üzerinde bulunan ve Kargı ilçesine 19 Km uzaklıkta bulunan alanın ortalama rakımı 1450 metredir. Sarıçam, karaçam, göknar gibi birçok ağaç türü ve otsu bitkiyi üzerinde barındıran alan, kızılgeyik, karaca, vaşak gibi birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Aksu Tabiat Parkı, gerek bitki örtüsü çeşitliliği, gerekse alanın içerisinde yer alan Aksu Göleti’nin oluşturduğu eşsiz peyzaj değeri ile ilimizin önemli bir ekoturizm alanı olma potansiyelini taşıyor”(Volkan SINAYUÇ)

