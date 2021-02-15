Aksoy: “Hızır cömerttir, çaresizlerin çaresidir”

Aksoy, Hızır orucunun Orta Asya’dan Balkanlara çok geniş bir coğrafyada bin yıldır tutulduğunu ve Hızır’ın her an hazır ve nazır olduğuna dikkat çekerek “O, cömerttir, çaresizlerin çaresidir. Umutsuzlara umuttur. Zorda kalanların carına yetişendir. Cümlemizin yardımcısı, gözcüsü, bekçisi olsun. Allah herkese Hızır elinden doluyu içmek nasip eylesin” dedi.

Umut Radyo’da Uğur Çınar’ın sunduğu programa katılan Nurettin Aksoy, “Alevi-Bektaşi inancında Hızır önemlidir. Hazreti Ali ile Hızır özdeştir. Yani Allah’ın aslanının diğer adıdır. Hızır’la ilgili olarak Kuranı Kerim’de geçen ayetler de vardır. Hızır bir kültürdür. Ve izlerini Nuh tufanında, Tevrat’ta da bulabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Hızır orucunun Anadolu’nun bölgelerine göre farklı tarihlerde tutulduğunu ifade eden Aksoy, “Mesela Çorum’da Hubyar Ocağına bağlı talipler bizim üç gün tuttuğumuz Hızır Orucunu bir hafta susuz olarak tutmaktalar. Burada önemli olan niyettir” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)