Akşener ile buluştular

Bekir Özsaçmacı ve Abdulkadir Şahiner, Ankara’da İYİ Parti Grup toplantısına da katıldı.

Toplantı ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İYİ Parti Grup Toplantımıza katıldık. Genel Başkanımız Meral Akşener ’in tarihe geçecek konuşmalarını dinledik” ifadelerine yer verdi.



İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Bugün Meclis Grup toplantısında Genel Başkanımız Meral Akşener’in konuşmasını ayakta alkışladık. Daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi’nde ise Genel Başkanımız Akşener ile bir araya gelip Çorum’un selamlarını ilettik” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

