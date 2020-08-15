Akşener, Çorum’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in oğlu Oğuzhan Şahiner’in düğün törenine katılmak üzere 22 Ağustos Cumartesi günü Çorum’a geliyor.

Güncel 15.08.2020, 16:54
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Akşener, Çorum’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in oğlu Oğuzhan Şahiner’in düğün törenine katılmak üzere 22 Ağustos Cumartesi günü Çorum’a geliyor.

Vildan & Abdulkadir Şahiner çiftinin oğulları Oğuzhan ile Perihan & Mustafa Kara çiftinin kızları Emel’in düğün töreni 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Yıldızpark 1 Nolu Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Düğün törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılacağı öğrenildi.

Çorum İYİ Parti İl Başkanlığını da ziyaret etmesi beklenen Meral Akşener’in düğün öncesi esnaf ziyaretlerinde de bulunacağı kaydedildi. (Haber Merkezi)

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