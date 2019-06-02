Akşemsettin Camii’nde Kuran-ı Kerim ziyafeti

Tilavetleriyle kendilerine “Kuran bülbülü” dedirten Çorum’un değerli hocaları Kadir Gecesi’ne özel olarak düzenlenen programda Teravih Namazı öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.

Çorumluların büyük ilgi gösterdiği programda birbirinden güzel yorumlarıyla adeta kulakların ve gönüllerin pası silen din görevlileri Kadir Gecesi nedeniyle de dua etmeyi ihmal etmediler.

Vatandaşların Akşemseddin Camii içine sığmadığı ve bir çok kişinin cami dışında yere serilen hasırlarda geceyi ihya ettiği gözlenirken, ellerini semaya açan vatandaşlar Yüce Allah’tan bağışlanmalarını diledi.

Namaz sonrasında Akşemseddin Camii’nde lokum, kandil simidi ve çay ikramları da yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da namaz sonrasında camideki vatandaşlar ve gençlerle sohbet etti.

(Volkan SINAYUÇ)