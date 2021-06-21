“Akşemseddin’in tarihi kalıntıları Çorum turizmine kazandırılmalı”

Konunun yakın takipçisi olan Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Hasan Fikret Kısar, Akşemseddin Hazretleri’nin çilehanesinin restore edilip ulaşımının da kolaylaştırılarak ziyarete açılması gerektiğini, bu takdirde bölgede ciddi bir turizm hareketinin başlayacağına inandığını söylüyor.

Bu arada, İskilip kökenli, Vakıflar Genel Müdürlüğü Uzmanı, arkeolog, araştırmacı-yazar Ali Kılcı, Osmanlı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinden belgeler ve fotoğraflarla “Akşemseddin Hazretlerinin İzinde” isimli bir kitap çıkardı.

Osmanlı tarihine ışık tutacak bu kitabın yayınlanmasına, Bolu ÇORDER de destek verdi.

Kitap Başbakanlık Osmanlı arşivleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinden belgelerle ve fotoğraflarla basıldı. Bugüne kadar Akşemseddin üzerine yazılmış en bilimsel ve muhtevalı kitap olarak niteleniyor.

Kitapta Akşemseddin’in Müderrislik yaptığı Osmancık külliyesi ve camii ile İskilip’te Evlik köyündeki gübreliğe çevrilen çilehanesi, 1448’de yapılan çivisiz Çatma Camii ve ruh hastalarını tedavi ettiği çeşme yer alıyor.

Akşemseddin’in annesi, 6. oğlu Nurulhüda ve torunları İskilip Evlik’te bulunuyor. Akşemseddin’in İskilip’e bıraktığı halifesi Şeyh Muslihiddin Attari nin devrinde 40 bin talebesi olduğu Taşköprülüzadenin Şakayıknamesinde yazıyor. Eczacı olan Attari’nin otlardan yaptığı ilaçlarla bölge insanını tedavi ettiği biliniyor.

Halk arasında Çakmakdede olarak bilinen Attari’nin mezarının yolu yok. Müftülük sitesi yapılırken Attarinin yolu kapatılmış olup ziyaretçiler sitenin altından, tuvaletin yanından geçerek, izin alarak ziyaret yapabiliyor.

İstanbul’un fethinde fikrî bakımdan büyük payı olan Akşemseddin Hazretleri’nin hatıralarını gün yüzüne çıkarmak üzere bölgede ciddi bir çalışmaya girilmesi gerektiği savunuluyor. (Haber Merkezi)

