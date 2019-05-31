Akşemseddin Camii’nde Kur'an ziyafeti bu akşam

Bu mübarek gecenin Kuranı Kerim’de bildirildiği üzere bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kuran-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde bildirildiği üzere Müslümanlar için son derece önemli bir gece olan Kadir Gecesini biz de Kuran-ı Kerim okuyarak ve dinleyerek geçirelim istedik.

Kıraatleriyle gönüllerimize dokunacak olan Çorumlu hafızlarımız Hafız Sefa Kırcı, Hafız Tayyib Hoş, Ferhat Turhanoğlu, Hafız Numan Akbaş, Hafız Adem Kemaneci hocalarımız 31 Mayıs Cuma günü icra edeceğimiz Kadir Gecesi vesilesiyle Akşemseddin Camiinde bizlere Kuran ziyafeti sunacaklar. Tüm Çorumluları bu ziyafete ortak olmaya davet ediyorum” dedi

Aşgın, Kadir Gecesi’nin İslam âleminin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine katkı sağlamasını da diledi.

(Mehmet DALAR)