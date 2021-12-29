Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı.
Güncel 29.12.2021, 11:11
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğrenciye şiddet uygulayan matematik öğretmeni hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Bakanlık müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen meslekten alındı.
Bu kararla A.R.Y, artık öğretmen olarak görev yapamayacak.
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