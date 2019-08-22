Akşam Sefası yarın Çorum’da

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konu hakkında yaptığı açıklamada TRT Müzik’in sevilen programı Akşam Sefası’nın yarın akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’ndan müzik tutkunlarıyla buluşacağını dile getirdi.

Barış ve kardeşliğin kenti Çorum’dan canlı yayınlanacak programda TRT’nin ses ve saz sanatçılarının dillerden düşmeyen besteleri, çok sevilen halk müziği ezgilerini seslendireceğini söyleyen Başkan Aşgın, Kadeş Barış Meydanı’ndaki müzik şölenine tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)