Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95522
ALTIN
276.434
DOLAR
5.7158
STERLİN
6.9406
EURO
6.3462

Akşam Sefası yarın Çorum’da

TRT Müzik ekranında müzik tutkunlarının yıllardır severek ve beğenerek izlediği Akşam Sefası isimli program yarın Çorum’da canlı yayın olarak gerçekleştirilecek.

Akşam Sefası yarın Çorum’da

TRT Müzik ekranında müzik tutkunlarının yıllardır severek ve beğenerek izlediği Akşam Sefası isimli program yarın Çorum’da canlı yayın olarak gerçekleştirilecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:49
Akşam Sefası yarın Çorum’da

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konu hakkında yaptığı açıklamada TRT Müzik’in sevilen programı Akşam Sefası’nın yarın akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’ndan müzik tutkunlarıyla buluşacağını dile getirdi.

Barış ve kardeşliğin kenti Çorum’dan canlı yayınlanacak programda TRT’nin ses ve saz sanatçılarının dillerden düşmeyen besteleri, çok sevilen halk müziği ezgilerini seslendireceğini söyleyen Başkan Aşgın, Kadeş Barış Meydanı’ndaki müzik şölenine tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”
Ehliyet mutluluğu
Ehliyet mutluluğu
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aslan Başaran toprağa verildi
Aslan Başaran toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim