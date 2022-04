“AKP yoksulluğu yönetiyor, biz ise ortadan kaldıracağız”

CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya partinin Kadın Kolları MYK üyeleri Aliye Timisi Ersever ve Füsun Sönmez, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve partililer katıldı.

Nazlıaka, burada düzenlediği basın toplantısında, il il, karış karış Türkiye’nin her yerinde olmayı çok önemsediklerini, partisinin halka söyleyecek çok sözü olduğunu ancak Cumhur İttifakı’nın halkın içerisine çıkamadığını vurguladı. Nazlıaka, “Çünkü emekçiye gitse ne diyecek, emekliye gitse ne diyecek, her gün elektrik faturalarıyla boğuşan esnafa gitse ne diyecek. Yoksullukla mücadele etmeye çalışan son 1 yıl içerisinde tohuma, gübreye, mazota, ilaca neredeyse 2-3 kat fiyat artışı gelmiş olan çiftçiye gitse ne diyecek. Dolayısıyla bizler her alanda hazırlanmış politikalarımızı anlatmak için sahalardayız” dedi.

“ORTA SINIF DİYE BİR SINIF KALMADI”

Ramazan ayının dostluk, beraberlik ve dayanışma duygusunun yüceltildiği bir ay olduğunu ancak bu ayda ülkemizde yoksulluğun ne kadar derinleştiğine herkesin şahitlik ettiğini dile getiren Nazlıaka, “Bu yıl fitre günlük 40 TL olarak belirlendi. Yani 4 kişilik bir aile için 160 TL. Bir ayda 4 kişilik bir aile için 4 bin 800 TL. Bu rakam asgari ücretin 550 TL üzerinde. Ve ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 60’ı asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık orta sınıf diye bir sınıf kalmadı. Bir tarafta saray, diğer tarafta da ezilen bir halk. Ancak bizler biliyoruz ki halk ilk seçimde bugünlerin hesabını sandıkta soracak. Halk, midesine inen kuru ekmeğe bile göz dikenleri sandıkta cezalandıracak” diye konuştu.

Nazlıaka, yoksulun daha yoksullaştığı, varsılın daha çok zenginleştiği bu sisteme dur demek için partisinin Aile Destek Sigortası Projesini hayata geçirdiğini söyledi.

“İKTİDARIMIZDA YOKSULLUK BİR KADER OLMAYACAK”

İnsanlara yoksulluğun bir kader olmadığını anlatmak ve yoksulluk çemberinin kırabilmek için onların hayat standardını yükseltmek istediklerini anlatan Nazlıaka şunları söyledi: “Bir insan yoksul olarak doğabilir ama yoksul olarak ölmemelidir. İktidarımızda yoksulluk bir kader olmayacak. AKP yoksulluğu yönetmek biz ise yok etmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte ülkenin tüm kesimleri adeta zorluklarla sınanıyor ama cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar basiretsiz bu kadar beceriksiz, bu kadar liyakatsizlikle yönetilen bir dönem olmamıştır. Bundan dolayı da bedelini halkımız ödüyor ama biz inanıyoruz ki ilk seçimlerde halkın iktidarını halkımızla birlikte kuracağız.”

(Nurdan AKBAŞ)