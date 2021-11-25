“AKP iktidarının ekonomiyi kurtaracağız iddiaları gülünç”

Türkiye’yi yöneten AKP iktidarının 18 yılda 500 milyar dolar faiz ödediğini belirterek “AKP hükümetinin ekonomiyi kurtaracağını iddia etmesi gerçekten gülünçtür” diye konuşan Abdullah Gökgöz, iktidarın yalanlarına alışanların bu söyleme inanabileceğini ancak yolun bittiğini, rakamlara takla attırarak artık acı gerçeklerin gizlenemeyeceğini bildirdi.

SP İl Başkan Yardımcısı Gökgöz yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Günlük eski para ile 500 trilyon TL faiz ödeyecek, cırcır böceği gibi çalışmayıp yan yatacak yaz bitince geleceği satacak, kış geldi ne olacak şimdi.2024 yılında bu kafa ile gidilirse günlük faize eski para ile 1 katrilyon veriyor olacağız. Neden eski para ile anlatıyoruz, AKP en başında iflası göstermemek için paradan sıfır atarak bu dehşet felaketi gizlemiştir.

En başından ne yaptıklarını biliyorlardı, çoğumuz ise 18 yılda uyanabildik. Umutsuzluğa yine de kapılmamalıyız, Saadet Partimiz vardır, ne kadar da ülkeyi batırsalar da asla kurtaramayacağımız noktaya ulaşamayacaklar, ne kadarda işi uzatıp bizden sonrası tufan sansarlarda onlardan bir sene sonra büyük Türkiye'yi kuracağız. Elimizde sihirli değnek dedikleri var, bunların alayı batıl, Saadet Partisi ise maneviyatçıdır, samimi olduğu içinde manevi alemin yardımını her daim almış ve alacaktır, kurtuluşun tek yolu budur.1996 yılındaki iktidarımızda cebimizde para getirmedik, Mevla yardım etti, 1974 yılında Kıbrıs'ı biz kurtardık ama Mevla yardım etti, AKP'nin enkazını da en kısa zamanda kaldıracağız, tabi ki de Mevla'nın yardımı ile, Hak başkadır batıl başka, Müslüman halkımız bu farkı anladığında kurtulacaktır”

(Uğur GÖRKEM)