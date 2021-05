“AKP iktidarı yine çiftçiyi mağdur etti”

“Cumhurbaşkanı’mızın çiftçi yüzü görmeyeli epey zaman olduğu anlaşılıyor” diyen Vargeloğlu yaptığı açıklamada, akıl ve bilimden uzak yöntemlerle belirlenen fiyatlarla yine ‘mış’ gibi yapıldığı vurgulandı.

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat ve bakliyat alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Gelişmiş ülkelerde çiftçinin ürününü ekerken belli olan satış fiyatının ülkemizde ürünün harmanı yapılırken belirlendiğini söyleyen DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, ürün fiyatının akıl ve bilimden uzak yöntemlerle belirlendiğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artışın alım fiyatının çok üzerinde olduğunu belirten Orhan Vargeloğlu, şunları kaydetti: “Yüksek gibi görünen bu artışlar girdi maliyetleri altında ezilen, kuraklık afetiyle boğuşan ve borç batağında bulunan üreticileri ciddi manada üzmüş ve tatmin etmemiştir. Son bir yılda gübrede yüzde 90, mazotta yüzde 32, traktörde yüzde 40, ilaçta yüzde 40, tohumda yüzde 45 civarında artış olmuştur. Her şeyi bilen iktidar yine ‘miş – mış’ gibi yapıyor. Zira 2021 Nisan ayında dünya ortalama tahıl fiyatları yıllık artış oranı yüzde 68’dir. Bu arada resmi yıllık enflasyon ise yüzde 14,60 oranındadır”

“YAĞMUR KISMET AMA BU İKTİDAR KADER DEĞİLDİR”

Vargeloğlu, Cumhurbaşkanı’nın ülkenin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi çılgın projelere akıtmak yerine sulama projelerine ayırmak gerektiği çağrısını yaparak sözlerine şöyle devam etti: “Çiftçi yüzü görmeyeli epey zaman olduğu anlaşılan Cumhurbaşkanımız ve iktidar sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Kuraklığa çare olacak, toprağı su ve teknoloji ile buluşturacak yatırımları bir an önce tamamlamaya davet ediyoruz. Ülkenin kaynaklarının Kanal İstanbul gibi çılgın projeler yerine, çiftçinin ve üreticinin gerçek gündemi olan sulama projelerine aktarılmasının zamanı gelmiştir. Yağmur kısmet olabilir ama mevcut iktidar ülkemiz için kader olmamalıdır!”

“İKTİDARA ÇİFTÇİ İÇİN YOL GÖSTERİYORUZ”

DEVA Partisi’nin olağanüstü dönemlerden geçen tarım sektörünün rahatlatılması için iktidara önerdiği acil çözümleri de şu şekilde sıraladı: “ 1.“TMO stokları ülkemizin yaşadığı kuraklık ve dünya hububat eksikliği göz önüne alınarak acilen artırılmalıdır. Bunun için çiftçiden alınan ürünler için fiyatlara ek prim uygulaması getirilmelidir. Türk çiftçisi kendisinden 1.750 TL/ton fiyattan alınmak istenen arpanın ekim ayında Rus çiftçisinden 2.600 TL’ye alınmasını kabul etmeyecektir. İthal ürüne ne ödenecekse aradaki farkın Türk çiftçiye ödenmesi gerekmektedir.

2. Buğday, arpa, mısır ve kırmızı mercimekte uygulanan gümrük vergisinin oranı 2022 Haziran ayına kadar sabitlenip ilan edilmelidir. Böylelikle dünya piyasaları ile dengelenen fiyatlar stokçuların insafından kurtarılacaktır. 3. Kuraklık ile alakalı verilen destekler ve borç ertelemeler tekrar gözden geçirilmeli, kuraklık yaşayan bölgelerde çiftçilerimizin borçları en az bir yıl faizsiz ertelenmeli, geçmiş dönemlerden kalma destek ve prim ödemeleri bir an önce yapılmalıdır. Böylece, çiftçinin bir sonraki yıl verimli bir şekilde ekim yapması sağlanmalıdır. Olağan kredilere garantör olmayı destek zanneden iktidar zihniyetinin, artık gıda güvenliğini dikkate alarak çiftçimizin yanında olması elzemdir.”

