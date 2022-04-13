Son Dakika

“AKP, ekonomi bilimine savaş açtı”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi, Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, AKP iktidarının ekonomi bilimine açtığı savaşın Nisan ayında da etkisini sürdürmeye devam ettiğini belirterek, yurttaşların borç batağına düştüğünü söyledi.

Güncel 13.04.2022, 21:25
11
“AKP, ekonomi bilimine savaş açtı”

Yanlış ekonomi politikalarının yol açtığı enflasyon karşısında Türk lirası yatırımlarının hızla erimeye devam ettiğini kaydeden Selim Bozkurt, yurttaşların sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredi borçlarının Nisan ayında 1 trilyon 77 milyar lira olduğunu dile getirdi.

“AKP iktidarı ve ortakları işçiye memura kulaklarını kapatarak ülke gündeminden uzak tavırlarından vazgeçmeli, bir an önce enflasyon farkını aylık olarak maaşlara yansıtmalıdır” çağrısında bulunan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi, Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yurttaşların toplam borcuna bakacak olursak; 837 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 239 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 5,1 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8,5 milyar liralık artış yaşandı. Bireysel kredilerdeki artış yurttaşların cebinde olmayan parayı tüketerek enflasyonu daha da arttırmaktadır.

Türk lirasının güven kaybı yaşaması ve enflasyon oranlarının üç hanelere çıktığı bu süreçte AKP iktidarı Türk lirasında duran tasarrufları acı bir şekilde cezalandırmaya devam etmektedir.

Ekonomik koşulların bu kadar acımışız olduğu süreçte yurttaşlar artık borçlarını ödeyememektedir. Yurttaşların olmayan paraları krediler ve kredi kartları vasıtasıyla borçlanmak zorunda kalmasıyla ve hayat pahalılığı ve düşük ücretlerden dolayı borçlarını ödeyememekte her geçen gün borç rakamları katlanarak artmaktadır.

Yurttaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 1 trilyon 134 milyar lira düzeyinde seyretmektedir.

Yurttaşların zamanında ödeyemediği borçlarına bankalar tarafından icra takibi başlatılan borçları, Nisan ayında 27,7 milyar liraya ulaşmıştır. Yani, yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 oranında artmıştır. İcra dairelerinde işlem yapılmak üzere bekleyen dosya sayıları geçen yılın Nisan ayına göre 1 milyon 702 bin adet artarak, 23 milyon 500 bine ulaşmıştır.

2022 yılı ile birlikte artan gıda, enerji, eğitim gibi masrafların yanında maaşların aynı kalması yurttaşları büyük bir borç sıkıntısı ile baş başa bırakmıştır.

AKP iktidarı ve ortakları işçiye memura kulaklarını kapatarak ülke gündeminden uzak tavırlarından vazgeçmeli, bir an önce enflasyon farkını aylık olarak maaşlara yansıtmalıdır.” (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@