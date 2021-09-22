“AKP, bir IBAN da öğrenciler için versin”

Cumhurbaşkanı’nın 19 yıllık iktidarın yorgunluğu ve tükenmişliği ile Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk açıklamalarda bulunduğunu belirten Vargeloğlu, “Artık doğrudan muhataplarından şikayetçi oluyor, onları nankörlükle suçluyor. Eleştirilere ‘zaten abartılacak bir sorun yok ki, ne abartıyorsun’ diye cevap veriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, öğrencilere verilen kredi ve bursları sanki bir lütufmuş gibi başlarına kakıyor, kendi cebinden veriyormuş gibi ‘Elinize dilinize dursun’ diyor. Oysaki öğrenim kredisi, faiziyle geri ödenen bir borç olup bursla birlikte ikisi de vatandaştan toplanan vergilerden karşılanıyor. Kendilerine yazlık kışlık saraylar yapan iktidar, öğrencilerin barınabileceği yurtları mı yapamıyor?

Elinize dizinize dursun dediğiniz gençlerin hali 19 yıllık AKP iktidarı ve sizin eseriniz. Nitekim, sizin pek sevdiğiniz bir yöntem var. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN da öğrenciler için verin. Bir IBAN verin millet, öğrencilere karşılıksız para yağdırır” dedi. (Haber Merkezi)

