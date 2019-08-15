AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN!

Çorumlu’nun sanayileşme ve ülke ekonomisine katkıda bulunma çabası, Ankara’da ne yazık ki, gereği gibi takdir görmedi. Çorum hep “üvey evlat” muamelesine maruz kaldı, “eline vur, ekmeğini al” misali, başta ulaşım altyapısı olmak üzere hak ettiği yatırım ve hizmetlerden mahrum bırakıldı.

Bu nedenledir ki Çorum, sanayileşme yoluna birlikte çıktığı Anadolu kentlerinden çok geride kaldı. Bir “Ahlatcı mucizesi” ve makina imalat sektörünün muhteşem performansı da olmasa, ekonomisi çökmüş, istihdam olanakları son derece azalmış “köhne” bir Çorum’da yaşamak zorunda kalacağız.

Buna karşılık komşu Yozgat, Ankara’daki siyasi gücü nedeniyle “fevkalade himayeye mazhar” konumunu güçlendirerek sürdürüyor. Hep söylediğimiz gibi, komşu kenti kıskanmıyoruz, imreniyoruz…Ve Çorum’a da adil davranılması, hakkının yenmemesi gerektiğini haykırmaya çalışıyoruz.

Yozgat, Yüksek Hızlı Tren hattıyla, uluslararası havalimanı ile geleceğin cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanırken, Çorum yıllardır avutuluyor, uyutuluyor. 1990’larda başlanıp yarım kalmış havalimanının tamamlanacağı müjdesini alabilmek için bile, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Ekim ayında Çorum’a gelişini dört gözle bekliyoruz, deyim yerindeyse “rüyaya yatıyoruz”.

Ve şimdi, siyasi güçlerine güvenen bir kısım Yozgatlıların “Boğazkale’yi Yozgat’a bağlama” hayallerini yeniden ifade etmeye başladıklarına tanık oluyoruz. “Hitit uygarlığının başkenti” unvanını Çorum’dan Yozgat’a taşıma ham hayali…Sakın ha Yozgatlı dostlar!...Sakın ha!...Aklınızdan bile geçirmeyin!..Bunun dillendirilmesi bile “bardağı taşıran son damla” olur, bunu herkes bilsin!..