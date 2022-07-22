Akkent’te çay bahçesi 3 yıllığına kiralandı

Çay bahçesini kiralamak üzere Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ihale düzenlendi.

Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede 185 metrekare açık, 15 metrekare kapalı alanı bulunan çay ocağı yıllığı 7 bin TL + KDV üzerinden ihaleye çıktı. İhaleye Merve Yalçıntaş, Furkan Emin Ünlü ve Şükriye Balcı katıldı. Yapılan açık artırma sonunda yıllığı 20 bin TL + KDV teklif veren Şükriye Balcı çay bahçesini kiraladı.

İhalenin Başkanlık makamının onayından sonra sonuçlanacağı açıklandı.



(Yeriş KUŞÇU)

