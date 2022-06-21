Akkent’e kış bahçesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda kış bahçesi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapıldı.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve Çorum Merkez Akkent Mahallesi 4. Cadde üzerindeki park içerisinde bulunan Belediye’ye ait çay ocağına 70 metrekarelik alanda motorlu katlanır tente, motorlu giyotin cam, fotoselli kapı ve alüminyum doğrama imalatları dahil, yaklaşık maliyeti 625 bin 543 TL olan ihaleye iki firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Buna göre Nur Branda 585 bin TL teklif verirken, Bülent Çetin Yeşilbahçe ise 616 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

