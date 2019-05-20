Akkadınlar'dan anlamlı ziyaret

İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Figen Gülhan, Havva Atmaca, Selda Coşkun ve Mahalle Başkanı Ayşenur Bodur tarafından müzeye düzenlenen ziyarette müze görevlisi İbrahim Kılıç'tan bilgi aldılar.

"15 Temmuz'da yaşananların tekrar gözlerinin önüne geldiğini" ifade eden yönetim kurulu üyeleri "Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın, ülkemizin birliği ve dirliği için mücadele eden 15 Temmuz Şehitlerimize ne kadar dua etsek onlara borcumuzu ödeyemeyiz. Her zaman şehitlerimizin adlarını yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.(Haber merkezi)