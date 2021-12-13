Akıllı Tavşan Momo çocuklarla buluştu

TRT Çocuk’un en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan Akıllı Tavşan Momo AHL Park Avm’de çocuklarla buluştu.

Ziyaretçilerine sadece alışveriş değil eğlenme fırsatı da sunan AHL Park AVM, hafta sonu TRT Çocuk’un sevilen çizgi karakterinden Akıllı Tavşan Momo’yu ağırladı. Ücretsiz olan etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyip dans etti. Çocuklar, Akıllı Tavşan Momo’nun maceralarını dinlerken eğlence dolu vakit geçirdi. Çocukların yanı sıra ebeveynlerinde ilgi gösterdiği 'Akıllı Tavşan Momo' izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

(Nurdan AKBAŞ)